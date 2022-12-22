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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

На авианосце "Адмирал Кузнецов" произошло возгорание

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - На единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов" произошло задымление в Мурманске в четверг, сообщило Главное управление МЧС России по Мурманской области.

"Произошло локальное задымление, которое было своевременно обнаружено. Прибывшие на место аварийная партия корабля и оперативные службы ликвидировали последствия происшествия", - сообщили в региональном главке МЧС.

Адмирал Кузнецов" в феврале 2017 года вернулся в Североморск из похода в Средиземное море, в ходе которого впервые в истории ВМФ было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29КР в Сирии. По официальным данным, "Адмирал Кузнецов" потерял во время похода два палубных истребителя. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.

Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военные заключили в апреле 2018 года. Предполагалось, что корабль получит морской вариант комплекса противовоздушной обороны "Панцирь", новые котлы, насосы и новые полетные системы и системы связи, а также планировался дополнительный ремонт главных турбин энергоустановки.

В ночь на 30 октября 2018 года один из крупнейших плавучих доков в мире ПД-50 затонул на 82-м судоремонтном заводе (микрорайон Росляково, Мурманск) при выходе из него "Адмирала Кузнецова". В результате аварии один из кранов плавдока упал на палубу корабля.

В декабре 2019 года на авианосце "Адмирал Кузнецов", который находился на ремонте на заводе в Мурманске, произошел пожар, по предварительным данным, в ходе сварочных работ. Огонь тушили сутки. Погибли два человека, пострадали еще 14. Глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов заявлял "Интерфаксу", что пожар нанес авианосцу ущерб в размере 500 млн рублей.

В июне 2020 года Рахманов говорил, что авианосец вернется в состав Военно-морского флота после ремонта в 2022 году. В ноябре 2022 года Рахманов сообщил, что ремонт авианесущего крейсера идет по графику. В августе Рахманов сказал, что крейсер после ремонта должны передать ВМФ в 2024 году и корабль прослужит не менее четверти века.

Тяжелый авианесущий крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов.

"Адмирал Кузнецов"

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Подъем военно-морского флага СССР на авианесущем крейсере "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Севастополь, 1991 год.Самолет Су-27К после учебных полетов на палубе авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". 1994 год.Крейсер после планового ремонта на судоремонтном заводе "Севморпуть". Мурманск, 1999 год.Авианосец в плавучем доке судоремонтного завода во время специальных учений по тыловому и техническому обеспечению сил флота России. Мурманская область, 2006 год."Адмирал Кузнецов" в плавучем доке ПД-50 судоремонтного завода в Росляково. Мурманская область, август 2010 года.Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" во время военно-морского парада в День ВМФ России. Мурманская область, 2014 год.Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" с истребителями Су-33 на территории судоремонтного завода перед испытаниями обновленной авиагруппы. Североморск, 2016 год."Адмирал Кузнецов" на 35-м судоремонтном заводе перед летним морским походом. Мурманск, 2016 год.Дальний морской поход отряда боевых кораблей Северного флота РФ к берегам СирииДальний морской поход отряда боевых кораблей Северного флота РФ к берегам Сирии. Военнослужащие играют в хоккей на роликовых коньках на палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Средиземное море, 2017 год.Истребители Су-33 (на первом плане) и МиГ-29К (на дальнем плане) на палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Средиземное море, 2017 год.Утренняя гимнастика экипажа в ангаре тяжелого авианесущнго крейсера "Адмирал Кузнецов" во время стоянки корабля в пункте постоянного базирования. Мурманск, 2018 год.
Подъем военно-морского флага СССР на авианесущем крейсере "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Севастополь, 1991 год.
Мурманск ОСК Адмирал Кузнецов
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