Ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" идет по графику

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Ремонт тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" идет по графику, сообщил журналистам глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.

"Работаем, делаем всё, что от нас зависит. Движемся по плану, - сказал он. - Как всегда любой ремонт, если начинать им заниматься, всегда богат на сюрпризы. Пароход не новый, походил, поработал. Начинаем влезать в те или иные разделы, обнаруживается - тут подварить, там поменять, укрепить и так дальше".

В августе Рахманов говорил "Интерфаксу", что крейсер после ремонта должны передать ВМФ в 2024 году и корабль прослужит не менее четверти века.

"Мы должны отдать корабль военным в первом квартале 2024-го года. По итогам дефектации значительная часть оборудования потребовала замены либо ремонта в заводских условиях. Это объективные сложности, были и субъективные", - сказал тогда глава ОСК.

И июне 2020 года он говорил, что авианосец вернется в состав Военно-морского флота после ремонта в 2022 году.

"Адмирал Кузнецов" в феврале 2017 года вернулся в Североморск из похода в Средиземное море, в ходе которого впервые в истории ВМФ было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29КР в Сирии. По официальным данным, "Адмирал Кузнецов" потерял во время похода два палубных истребителя. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.

Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военные заключили в апреле 2018 года. Предполагалось, что корабль получит морской вариант комплекса противовоздушной обороны "Панцирь", новые котлы, насосы и новые полетные системы и системы связи, а также планировался дополнительный ремонт главных турбин энергоустановки.

В декабре 2019 года на авианосце "Адмирал Кузнецов", который находился на ремонте на заводе в Мурманске, произошел пожар, по предварительным данным, в ходе сварочных работ. Огонь тушили сутки. Погибли два человека, пострадали еще 14. Рахманов заявлял "Интерфаксу", что пожар нанес авианосцу ущерб в размере 500 млн рублей.

Тяжелый авианесущий крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов.