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Кремль допустил возможность контакта с США по итогам переговоров РФ-Украина

Такой контакт может быть очень оперативно организован, если потребуется, заявил Дмитрий Песков

Кремль допустил возможность контакта с США по итогам переговоров РФ-Украина
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Контакт Москвы и Вашингтона по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле состоится, если потребуется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если это потребуется, то такой контакт может быть очень оперативно организован", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что сейчас налажена система диалога между Москвой и Вашингтоном, и, если будет необходимость, контакт состоится.

Третий раунд прямых российско-украинских переговоров прошел в Стамбуле накануне, 23 июля.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что на переговорах Москва и Киев договорились о новом обмене пленными в количестве не менее 1200 человек с каждой стороны.

Он также сообщил, что РФ вернула украинской стороне более 7 тыс. тел солдат и получила небольшое количество своих. Кроме того, Мединский заявил, что Москва готова передать Киеву тела еще 3 тыс. военных.

По его словам, позиции России и Украины, изложенные в проектах меморандумов, которыми стороны обменялись ранее, обсуждались на третьем переговорном раунде - они достаточно далеки друг от друга. Мединский добавил, что стороны договорились продолжить контакты "как на уровне делегаций, так и, мы надеемся, оперативно на уровне рабочих групп". Он также выразил надежду, что четвертый раунд переговоров Москвы и Киева состоится.

Дмитрий Песков Стамбул США Украина Владимир Мединский
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