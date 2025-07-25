Число погибших при взрыве газа в Саратове выросло до пяти

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили на месте обрушения многоэтажки в результате взрыва газа в Саратове тело пятого погибшего, заявила пресс-служба МЧС РФ в пятницу.

"В ходе разбора завалов спасателями обнаружено тело еще одного погибшего. В настоящее время общее число погибших составляет 5 человек, в том числе 1 ребенок", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, взрыв газовоздушной смеси произошел в пятницу в одной из квартир многоэтажного дома в Саратове. Поиски людей продолжаются.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).