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В Саратове под завалами нашли живого человека и пытаются его извлечь

Число погибших увеличилось до четырех

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Саратове после взрыва газа в десятиэтажном доме спасатели МЧС нашли под завалами человека, который подает признаки жизни, сообщила пресс-служба министерства.

"Основные силы направлены на его спасение", - говорится в сообщении.

Также найден еще один погибший.

Газ взорвался в одной из квартир дома 2 по улице Блинова, дом частично обрушился. Ранее в МЧС сообщали, что найдены трое погибших, в том числе один ребенок. Под завалами ищут других жильцов дома. Из пострадавшего дома и из соседнего эвакуировали всех жильцов.

Взрыв в жилом доме в Саратове

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Саратов МЧС
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