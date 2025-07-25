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Медики оказали помощь 15 пострадавшим от взрыва в доме в Саратове

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Амбулаторная помощь была оказана 15 жителям дома в Саратове, где утром взорвалась газовоздушная смесь, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

"В круглосуточном режиме здесь также дежурят бригады скорой помощи", - отметил глава региона.

"Под завалами могут оставаться люди, поэтому специалисты МЧС России и облспаса работают осторожно и аккуратно, не обрушая нависающие конструкции. В ближайшее время будет организовано освещение для работы в ночное время", - написал Бусаргин.

По его словам, в городе продолжает работать горячая линия. На нее обратились 77 человек. Кроме того, 11 граждан обратились за помощью с размещением. Они направлены в гостиницу.

Обследование здания начнется после завершения поисково-спасательных работ, резюмировал Бусаргин.

Как сообщалось, взрыв газовоздушной смеси произошел в пятницу в одной из квартир многоэтажного дома в Саратове. По последним данным, шесть человек погибли. Поисково-спасательные работы продолжаются. В регионе объявлен режим ЧС.

Взрыв в жилом доме в Саратове

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Роман Бусаргин Саратов
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