В Саратовской области объявлен день траура после взрыва газа в жилом доме

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - День траура объявлен в субботу в Саратовской области в связи с гибелью людей в многоэтажке в Саратове, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

"В связи с трагическими событиями в многоквартирном доме на улице Блинова в Саратове принято решение объявить на территории области траурный день в субботу, 26 июля. В этот день на всей территории региона будут приспущены флаги Саратовской области и муниципальных образований", - написал глава региона.

Всем организациям, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия.

Как сообщалось, взрыв газовоздушной смеси произошел в пятницу в одной из квартир многоэтажного дома в Саратове. По последним данным, шесть человек погибли. Поисково-спасательные работы продолжаются. В регионе объявлен режим ЧС.