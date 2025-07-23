Поиск

Три человека ранены в результате атаки БПЛА на Ростовскую область

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Три человека пострадали при атаке ВСУ на Ростовскую область, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

"Ночью враг с помощью БПЛА атаковал Новочеркасск, Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы. В Новочеркасске в результате атаки ранены три человека", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что врачи оказывают раненым всю необходимую помощь.

В Родионова-Несветайском районе загорелся дом и сухая растительность на площади 300 кв.м. Повреждены крыша и окна дома. Пожар потушен, уточнил врио губернатора.

В Мясниковском районе взрывной волной выбиты стекла в частном доме, загорелись крыши двух домов, сообщил Слюсарь.

Всего, по данным Минобороны РФ, в течение ночи над регионом было сбито 11 дронов.

Юрий Слюсарь Ростовская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 33 дронов ВСУ

ВМФ РФ начал масштабные маневры с участием более 150 кораблей и 15 тыс. военных

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об уничтожении 51 дрона ВСУ

Минобороны сообщило о возвращении из плена двух нуждающихся в медпомощи военнослужащих

Военная операция на Украине

Сельский житель ранен при атаке FPV-дрона на частный дом в Курской области

Пашинян посетит Россию 24 июля

Что произошло за день: вторник, 22 июля

"Аэрофлот" вернулся к штатному расписанию после ограничений из-за беспилотников

"Аэрофлот" вернулся к штатному расписанию после ограничений из-за беспилотников

Юрий Дудь заочно арестован за неисполнение обязанностей иноагента

МИД Польши рекомендовал согражданам покинуть Россию

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6800 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2308 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });