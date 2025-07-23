Три человека ранены в результате атаки БПЛА на Ростовскую область

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Три человека пострадали при атаке ВСУ на Ростовскую область, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

"Ночью враг с помощью БПЛА атаковал Новочеркасск, Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы. В Новочеркасске в результате атаки ранены три человека", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что врачи оказывают раненым всю необходимую помощь.

В Родионова-Несветайском районе загорелся дом и сухая растительность на площади 300 кв.м. Повреждены крыша и окна дома. Пожар потушен, уточнил врио губернатора.

В Мясниковском районе взрывной волной выбиты стекла в частном доме, загорелись крыши двух домов, сообщил Слюсарь.

Всего, по данным Минобороны РФ, в течение ночи над регионом было сбито 11 дронов.