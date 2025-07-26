Семьи погибших при взрыве доме в Саратове получат по 1 млн рублей

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Власти Саратовской области приняли решение выплатить семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в Саратове материальную помощь по 1 млн рублей, сообщал губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

На месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция. На данный момент известно о шести погибших, уточнил глава региона.

"Пострадавшие также получат всю необходимую поддержку. Оценка ущерба будет проводиться сразу после завершения аварийно-спасательных работ", - добавил Бусаргин.

Взрыв газовоздушной смеси произошел в пятницу, 25 июля, в одной из квартир многоэтажного дома в Саратове. В регионе объявлен режим ЧС.