Глава МЧС заявил, что под завалами жилого дома в Саратове все еще могут оставаться люди

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Пострадавшие от взрыва газа люди могут все еще оставаться под завалами жилого дома в Саратове, сообщил журналистам глава МЧС России Александр Куренков.

"Работа проводится не так интенсивно, как может показаться, только из-за того, что мы считаем, что живые люди там есть, поэтому работаем осторожно, аккуратно", - сказал он.

Куренков пояснил, что нависающие конструкции не обрушивают специально, потому что это может принести вред.

Глава МЧС также сообщил, что сил и средств, необходимых для ликвидации последствий взрыва газа в Саратове, достаточно. "Работа продолжается. Все, что необходимо, коллеги делают", - сказал министр.

Как сообщалось, взрыв газовоздушной смеси произошел в пятницу в одной из квартир многоэтажного дома в Саратове. По последним данным, шесть человек погибли. В результате взрывной волны был разрушен угловой подъезд с 7-го по 10-й этаж.