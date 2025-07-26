Число погибших в результате взрыва газа в Саратове достигло семи

Фото: Дмитрий Черенков/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Спасатели извлекли из-под завалов многоэтажки в Саратове, которая частично обрушилась в результате взрыва газа, тело седьмого погибшего, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

"В ходе разбора завалов спасателями обнаружено тело еще одного погибшего. В настоящее время общее число погибших составляет 7 человек, в том числе 1 ребенок", - говорится в сообщении.

"Обнаружена женщина", - уточнили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Взрыв газовоздушной смеси произошел в пятницу, 25 июля, в одной из квартир многоэтажного дома в Саратове. В регионе ввели режим ЧС.

День траура объявлен в субботу в Саратовской области в связи с гибелью людей в Саратове.



