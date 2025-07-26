Утерянные при взрыве в Саратове документы начнут восстанавливать 27 июля

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Штаб по восстановлению документов пострадавших в результате взрыва газа в многоэтажном доме в Саратове начнет работу в воскресенье, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Прием граждан начнется 27 июля в школе №103, написал губернатор в своем телеграм-канале.

С 10:00 будут работать специалисты ЗАГС, налоговой, паспортной служб, военкомата, социального фонда, прокуратуры, комитета социальной защиты.

Кроме того, как только появится возможность, экспертная организация приступит к обследованию дома, чтобы оценить состояние сохранившихся конструкций. После полного завершения разбора завалов начнется оценка ущерба, добавил Бусаргин.

Взрыв газовоздушной смеси произошел накануне в одной из квартир многоэтажного дома в Саратове. По последним данным, погибли семь человек. В регионе объявлен режим ЧС.