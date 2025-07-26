Сотрудники МЧС разобрали большую часть завалов после взрыва газа в доме в Саратове

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Завалы на месте взрыва газа в многоэтажном доме в Саратове разобраны на 60-70%, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

После разбора завалов все оперативно вывозится на специальный полигон. На данный момент вывезено более 1 800 тонн, написал глава региона.

"Сотрудники МЧС России, областной службы спасения, муниципальных служб продолжают аварийно-спасательные работы без перерыва, проводя ротацию личного состава. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают сохранность имущества в непострадавших квартирах", - сообщил Бусаргин.

По его словам, в организованные пункты временного размещения граждан обратились 10 человек. "Мест подготовлено гораздо больше. Готовы разместить всех желающих, обеспечить питанием", - резюмировал Бусаргин.

Взрыв газовоздушной смеси произошел накануне в одной из квартир многоэтажного дома в Саратове. По последним данным, погибли семь человек. В регионе объявлен режим ЧС.