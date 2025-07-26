Эксперты признали безопасными три подъезда дома в Саратове, где был взрыв газа

Фото: Дмитрий Черенков/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Три подъезда многоэтажного жилого дома в Саратове, где накануне произошел взрыв, признаны безопасными для нахождения людей, сообщил глава города Михаил Исаев в своем телеграм-канале.

"Специализированной экспертной организацией проведена проверка состояния несущих конструкций здания, по итогам которой получено официальное заключение. Согласно данному заключению, дальнейшее нахождение в 1-м, 2-м и 3-м подъездах признано безопасным", - написал Исаев.

Водоснабжение организовано по временной схеме, электроснабжение подаётся в штатном режиме, уточнил глава Саратова.

Для обеспечения безопасности и помощи жильцам на месте постоянно дежурят сотрудники оперативных служб, полиции и представители администрации, резюмировал Исаев.

Взрыв газовоздушной смеси произошел 25 июля в одной из квартир многоэтажного дома в Саратове. По последним данным, погибли семь человек. В регионе объявлен режим ЧС.