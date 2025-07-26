Что произошло за день: суббота, 26 июля

Седьмой погибший в Саратове, черные ящики разбившегося Ан-24 и фальшивый посол в Индии

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число погибших в результате взрыва газа в Саратове достигло семи. Завалы на месте взрыва разобраны на 60-70%. Три подъезда дома признаны безопасными для нахождения людей. Власти Саратовской области пообещали выплатить семьям погибших по 1 млн рублей.

- Отказов систем разбившегося Ан-24 до столкновения с землей предварительно не зафиксировано, пришла к выводу комиссия МАК. Параметрический самописец был уничтожен пожаром, информация речевого сохранилась.

- Человек погиб в Курской области из-за атаки дрона ВСУ. Мирный житель погиб в деревне в 5 км от границы с Украиной.

- Дональд Трамп сообщил, что пытается урегулировать конфликт Камбоджи с Таиландом. По его словам, обе стороны стремятся "незамедлительно заключить перемирие и добиться мира".

- "Спартак" крупно проиграл "Балтике" в матче второго тура РПЛ. Встреча в Москве завершилась со счетом 0:3, красно-белые доигрывали матч вдевятером.

- В Индии арестовали мужчину, открывшего посольства несуществующих стран. Он организовал работу представительств таких "государств", как "Себорга" и "Западная Арктика", и обещал людям трудоустройство за границей.