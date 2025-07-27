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Завершены спасательные работы в поврежденном от взрыва доме в Саратове

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Поисково-спасательные работы в доме в Саратове, где произошел взрыв, завершены, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале в воскресенье.

"В результате трагедии погибли семь человек, в том числе малолетний ребенок. Специалисты извлекли из-под обломков их тела", - написал глава региона.

Специалисты МЧС и областной службы спасения продолжают разбор обломков здания. Также осуществляется вывоз обломков на спецполигон. С 28 июля эксперты приступят к обследованию состояния конструкций 4 и 5 подъездов дома, добавил губернатор.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС региона сообщили журналистам, что жители поврежденного дома вернулись в три подъезда из пяти. Накануне эти подъезды были признаны безопасными для нахождения людей.

Взрыв газовоздушной смеси произошел 25 июля в одной из квартир многоэтажного дома в Саратове. По последним данным, погибли семь человек. В регионе объявлен режим ЧС.

Взрыв в жилом доме в Саратове

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Саратов Роман Бусаргин
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