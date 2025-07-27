Жильцы пострадавшего от взрыва дома в Саратове возвращаются в свои квартиры

Последствия взрыва газа в многоэтажке в Саратове Фото: Ирина Фенина/РИА Новости

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Жители многоэтажного дома в Саратове, где произошел взрыв газа, вернулись в три подъезда из пяти, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Накануне эти подъезды признаны безопасными для нахождения людей.

"Работы продолжаются. Число погибших не изменилось, так же 7 человек. В пятый и четвертый подъезды не пропускают", - сказала представитель пресс-службы.

По ее словам, кроме того, еще нет допуска во второй подъезд соседнего дома.

В свою очередь, губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале сообщил, что разбор завалов продолжался всю ночь. "Сейчас сотрудники МЧС России и областной службы спасения устраняют завалы параллельно на нижних и верхних этажах. Задействованы высококвалифицированные альпинисты спецотделения облспаса. Крайне сложный вид работ. Для этого привлекаем специализированную технику. Ресурсов достаточно", - написал глава региона.

По его словам, вывоз обломков здания так же проводился всю ночь. Вывезено более 2 тыс. кубометров.

"Началась активная работа по восстановлению утраченных документов. Параллельно идут все предусмотренные законодательством процедуры для оказания материальной помощи пострадавшим. Из резервного фонда правительства области выделим для этого необходимые средства", - добавил Бусаргин.

Взрыв газовоздушной смеси произошел 25 июля в одной из квартир многоэтажного дома в Саратове. По последним данным, погибли семь человек. В регионе объявлен режим ЧС.