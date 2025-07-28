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Спасатели завершили поисковые работы на месте крушения Ан-24 в Приамурье

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Группа спасателей МЧС РФ завершила поисковые работы на месте крушения пассажирского самолёта Ан-24 в Амурской области на пятый день после трагедии, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник.

Отмечается, что спасателями проведена расчистка места крушения, а также произведён мониторинг территории с применением беспилотной авиации.

Со своей стороны, психологи МЧС продолжают оказывать экстренную психологическую помощь семьям и родственникам погибших - принято почти 330 обращений, информирует пресс-служба.

К ликвидации ЧС были привлечены 233 человека и 28 единиц техники.

24 июля самолёт авиакомпании "Ангара", следовавший по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында, разбился после ухода на второй круг перед посадкой в Тынде. На борту находились 48 человек, никто не выжил.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна). Основные версии происшествия - ошибка пилотов и техническая неисправность самолёта.

Ан-24 Амурская область МЧС РФ
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