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ГТЛК в I полугодии получила 1,8 млрд рублей чистого убытка по РСБУ

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU -АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) в январе-июне 2025 года получила 1,8 млрд рублей чистого убытка по РСБУ против 102,8 млн рублей чистой прибыли годом ранее, сказано в отчетности компании.

Выручка выросла на 17,3% - до 56,38 млрд рублей.

Рост выручки ГТЛК объяснила заключением новых сделок в течение года, а также высоким уровнем ключевой ставки Банка России (20-21%) по сравнению с первым полугодием 2024 года (16%).

Временный чистый убыток возник главным образом за счет начисления курсовых разниц в процессе переоценки валютных активов.

"При этом основная доля убытка за полугодие обусловлена результатами первого квартала, во втором квартале 2025 года зафиксирована положительная динамика бизнеса, в связи с чем убыток существенно не увеличился", - отмечается в сообщении.

Основные финансовые результаты АО ГТЛК (в тысячах рублей):

6 месяцев 2025г6 месяцев 2024гДинамика
Выручка56 380 99148 065 580+ 17,3%
Себестоимость7 635 5216 037 408+ 26,5%
Валовая прибыль48 745 47042 028 172+ 16%
Прибыль от продаж46 958 61140 504 768+ 16%
Прибыль (убыток) до налогообложения(2 125 147)175 730-
Чистая прибыль (убыток)(1 826 462)102 783-

Активы компании по итогам I полугодия составили 1,23 трлн рублей, увеличившись на 5% в годовом исчислении за счет заключенных сделок по новому бизнесу, а также реализации проектов, финансируемых за счет средств Фонда национального благосостояния.

Кредиторская задолженность предприятия уменьшилась с 73,75 млрд рублей на 31 декабря 2024 года до 71,7 млрд рублей на 30 июня 2025 года, дебиторская - выросла с 42,8 млрд рублей до 64,8 млрд рублей.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - государство, управление осуществляют Минтранс и Минфин.

ГТЛК Минтранс Минфин ФНБ
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