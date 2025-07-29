ГТЛК в I полугодии получила 1,8 млрд рублей чистого убытка по РСБУ
Москва. 29 июля. INTERFAX.RU -АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) в январе-июне 2025 года получила 1,8 млрд рублей чистого убытка по РСБУ против 102,8 млн рублей чистой прибыли годом ранее, сказано в отчетности компании.
Выручка выросла на 17,3% - до 56,38 млрд рублей.
Рост выручки ГТЛК объяснила заключением новых сделок в течение года, а также высоким уровнем ключевой ставки Банка России (20-21%) по сравнению с первым полугодием 2024 года (16%).
Временный чистый убыток возник главным образом за счет начисления курсовых разниц в процессе переоценки валютных активов.
"При этом основная доля убытка за полугодие обусловлена результатами первого квартала, во втором квартале 2025 года зафиксирована положительная динамика бизнеса, в связи с чем убыток существенно не увеличился", - отмечается в сообщении.
Основные финансовые результаты АО ГТЛК (в тысячах рублей):
|6 месяцев 2025г
|6 месяцев 2024г
|Динамика
|Выручка
|56 380 991
|48 065 580
|+ 17,3%
|Себестоимость
|7 635 521
|6 037 408
|+ 26,5%
|Валовая прибыль
|48 745 470
|42 028 172
|+ 16%
|Прибыль от продаж
|46 958 611
|40 504 768
|+ 16%
|Прибыль (убыток) до налогообложения
|(2 125 147)
|175 730
|-
|Чистая прибыль (убыток)
|(1 826 462)
|102 783
|-
Активы компании по итогам I полугодия составили 1,23 трлн рублей, увеличившись на 5% в годовом исчислении за счет заключенных сделок по новому бизнесу, а также реализации проектов, финансируемых за счет средств Фонда национального благосостояния.
Кредиторская задолженность предприятия уменьшилась с 73,75 млрд рублей на 31 декабря 2024 года до 71,7 млрд рублей на 30 июня 2025 года, дебиторская - выросла с 42,8 млрд рублей до 64,8 млрд рублей.
ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - государство, управление осуществляют Минтранс и Минфин.