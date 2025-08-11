ГТЛК создаст своего страхового брокера

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) создаст своего страхового брокера. Планы компании "Интерфаксу" подтвердили в пресс-службе ГТЛК. Ранее об этом сообщал "Коммерсантъ", ссылаясь на источники на страховом рынке.

Как отметили в компании, создание страхового брокера станет логичным этапом развития лизингового бизнеса, особенно такого крупного как ГТЛК - активы компании достигли 1,4 трлн рублей.

"На первом этапе брокер будет работать с нашими активами, в дальнейшем рассматриваем выход на коммерческий рынок и предложение услуг третьим лицам, что соответствует тренду на повышение сервисности лизингового рынка. За счет экономии на объеме мы сможем предложить компаниям транспортной отрасли привлекательные условия по страхованию. Это положительно скажется на самочувствии отрасли в целом и эффективности ее работы", - заявили в ГТЛК.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - государство, управление осуществляют Минтранс и Минфин.

В январе-июне 2025 года компания получила 1,8 млрд рублей чистого убытка по РСБУ против 102,8 млн рублей чистой прибыли за аналогичный период прошлого года. Выручка выросла на 17,3% - до 56,38 млрд рублей. В ГТЛК поясняли, что рост выручки был обусловлен заключением новых сделок в течение года, а также высоким уровнем ключевой ставки ЦБ РФ (20-21%) по сравнению с первым полугодием прошлого года (16%). Временный чистый убыток возник главным образом за счет начисления курсовых разниц в процессе переоценки валютных активов.