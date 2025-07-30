Двое жителей КБР осуждены по делу о нападении на псковских десантников в Чечне

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал двух жителей Кабардино-Балкарии Асланбека Казанчева и Анзора Батырова виновными по делу о нападении на псковских десантников 6-й роты в 2000 году в составе банды Басаева и Хаттаба, сообщает пресс-служба СК РФ.

Казанчеву и Батырову назначены наказания в виде 17 и 14 лет лишения свободы соответственно, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Следствием и судом было установлено, что 29 февраля 2000 года Казанчев и Батыров в составе объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба приняли участие в нападении на военнослужащих 6 роты 104 полка 76 Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, которое происходило в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики. В нападении, которое длилось до утра 1 марта 2000 года, погибли 84 военнослужащих, еще четверым были причинены ранения различной степени тяжести.

В свою очередь в ЦОС ФСБ уточнили, что осужденные были задержаны сотрудниками ведомства в июне 2023 года.

По данным ведомства, приговор вынесен по ст. 209 (бандитизм), ст. 279 (вооруженный мятеж) и ст. 317 (посягательство на жизнь военнослужащих) УК РФ.