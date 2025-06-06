Осуждены четверо членов банды Басаева-Хаттаба

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Четверо членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба приговорены к длительным срокам наказания за участие в нападении на псковских десантников в Шатойском районе Чечни в 2000 году, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"В ходе совместной работы со Следственным комитетом Российской Федерации сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении граждан России Мухаметгалиева Ильгиза, 1973 г.р., Шайхутдинова Мухамедвали, 1976 г.р., Раззакова Хайдара, 1967 г.р. и Гумерова Ильгама, 1966 г.р., не понесших за это уголовного наказания", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

По данным ФСБ, в апреле 2022 года указанные лица были задержаны и доставлены в орган предварительного следствия.

"Всем фигурантам предъявлены обвинения по статьям 209 (бандитизм), 279 (вооруженный мятеж), 317 (посягательство на жизнь военнослужащего) УК России и избрана мера пресечения – заключение под стражу", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Южным окружным военным судом Мухаметгалиев, Шайхутдинов, Раззаков, Гумеров "признаны виновными и приговорены к различным срокам лишения свободы от 13 до 24 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима".

В свою очередь официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко сообщила журналистам, что 29 февраля 2000 года жители Татарстана Гумеров, Мухаметгалиев, Раззаков и Шайхутдинов "в составе объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба приняли участие в нападении на военнослужащих 6 роты 104 полка 76 Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, которое происходило в горно-лесистой местности в районе с. Улус-Керт Шатойского района Чеченской республики".

"Нападение они осуществили с трех сторон, при этом Гумеров, Мухаметгалиев, Раззаков и Шайхутдинов, заняв позиции, из автоматов Калашникова производили прицельные выстрелы в военнослужащих", - сказала Петренко.

По ее словам, в нападении, которое длилось до утра 1 марта 2000 года, погибли 84 военнослужащих, а четверым военнослужащим причинены ранения различной степени тяжести.