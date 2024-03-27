Арестован еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне в 2000 г.

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Дагестане подозреваемого в нападении на псковских десантников 6-й роты в Чечне в 2000 году в составе банды Басаева и Хаттаба.

"В ходе работы совместно со Следственным комитетом РФ сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителя Республики Дагестан - гражданина России Бациева Ислама, 1977 года рождения", - заявили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

В ФСБ рассказали, что в прошлую среду Бациев был задержан во взаимодействии с ГУ МВД России по СКФО в селе Байрамаул Хасавюртовского района Дагестана.

Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В свою очередь в Следственном комитете РФ сообщили, что в ближайшее время Бациеву будет предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащего).

"В связи с особой тяжестью совершенных преступлений судом в отношении Бациева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в СК РФ.

Нападение на псковских десантников произошло в феврале 2000 года в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни. В ходе боестолкновения погибли 84 военнослужащих, четверо получили ранения.

По данным СК, в настоящее время установлена причастность 43 лиц к этому преступлению, из них 24 осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих и приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному. Пять человек по уголовному делу объявлены в розыск. В отношении двух фигурантов уголовное преследование прекращено в связи с их смертью - они были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления. В отношении восьми человек уголовные дела рассматриваются судами.