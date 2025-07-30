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Минфин предложил размер госпошлин за лицензии на торговлю табаком

Пошлина за лицензию на каждую розничную торговую точку может составить 20 тысяч рублей в год

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Минфин подготовил изменения в Налоговый кодекс для введения госпошлин за выдачу лицензий на торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией.

Как сказано в материалах на сайте ведомства, пошлину за предоставление лицензии на розничный оборот предлагается установить в размере 20 тысяч рублей за каждый год действия лицензии, за каждую торговую точку. Пошлина за выдачу лицензии на оптовый оборот сроком действия 5 лет составит 800 тысяч рублей. Ведение оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией без лицензий повлечет за собой административную и уголовную ответственность.

"Лицензии будут выдаваться на оптовую, розничную и развозную торговлю по принципу "один торговый объект или одно транспортное средство - одна лицензия". Выдачу и аннулирование лицензий на оптовую торговлю будет осуществлять Росалкогольтабакконтроль. Розничные лицензии будут выдаваться лицензирующими органами регионов. Для получения предусмотрен стандартный набор требований, таких как отсутствие налоговой задолженности в размере более 3 тысяч рублей и уплата пошлины", - заявил процитированный в материалах статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы".

Соискатель лицензии должен иметь магазин или павильон площадью не менее 5 квадратных метров в собственности, хозяйственном управлении, оперативном управлении или в аренде (на срок год и более). "Регионам предоставят полномочия вводить более строгие требования: можно будет устанавливать дополнительные ограничения мест розничной продажи, увеличивать размер минимальной площади торгового объекта, но не более чем в два раза", - сказал Сазанов.

Замминистра напомнил, что лицензирование планируется вводить поэтапно. С 1 марта по 1 сентября 2026 года будет проводиться выдача лицензий. С 1 сентября 2026 года введут запрет на торговлю без лицензии. С 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2027 года будет установлен переходный период для приведения торговых точек в соответствие новым требованиям.

"Введение лицензирования торговли табачной и никотинсодержащей продукцией позволит обелить рынок и обеспечить регионам дополнительные доходы", - считает он.

С 1 марта 2024 года в России введено лицензирование производства, экспорта и импорта табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства. Вместе с тем лицензирование оптового и розничного оборота не предусмотрено. Новый законопроект, разработанный Минфином, нацелен на последовательное развитие нормативно-правового регулирования табачной отрасли, направленного на борьбу с нелегальным рынком, и предусматривает введение лицензирования и в торговой сфере, сообщалось в пояснительной записке к документу.

По оценке экспертов, потери госбюджета из-за нелегального оборота табачной и никотинсодержащей продукции ежегодно превышают 150 млрд рублей.

Алексей Сазанов Минфин Госсовет Налоговый кодекс Росалкогольтабакконтроль
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