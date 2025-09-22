Правкомиссия одобрила законопроекты о лицензировании торговли табаком

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила пакет законопроектов о лицензировании в России оборота табачной и никотинсодержащей продукции. Теперь разрешения потребуются на всю цепочку продвижения товара на рынок, включая оптовую и розничную торговлю, сообщает аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Законопроекты подготовил Минфин. Это поправки к федеральному закону "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства" и статье 44 ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ".

Лицензионные требования к торговле табаком разработаны по аналогии с уже действующим лицензированием в сфере торговли алкогольной продукцией. Лицензию на оптовую продажу будет предоставлять Росалкогольтабакконтроль, доходы от уплаты госпошлины будут поступать в федеральный бюджет. Лицензию на розничную торговлю будут выдавать органы исполнительной власти субъектов, доходы будут поступать в региональные бюджеты.

Розничная продажа должна вестись в торговом объекте площадью не менее 5 кв. метров, находящемся в собственности или аренде.

Кроме того, будут приняты поправки в Налоговый и Уголовный кодексы. Так, уголовную ответственность предлагается предусмотреть за совершаемые в особо крупном размере поставку, закупку и хранение табачной и никотинсодержащей продукции без соответствующей лицензии. Поправки в Налоговый кодекс обусловлены введением платы за выдачу и продление лицензии (госпошлина 800 тыс. рублей за оптовую торговлю и 20 тыс. рублей - за розничную).

Согласно сообщению, по итогам консультаций с представителями деловых сообществ на площадке аппарата правительства было принято решение доработать проект закона ко второму чтению. Например, предлагается смягчить требование к аренде помещений для розничной торговли и убрать привязку к минимальному сроку аренды, который в законопроекте составляет один год.

Как сообщалось, лицензирование оптовой и розничной торговли планируется вводить поэтапно. С 1 марта 2026 года начнется выдача лицензий. С 1 сентября 2026 года торговля без лицензии будет запрещена. С 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2027 года будет установлен переходный период для приведения торговых точек в соответствие новым требованиям.

Лицензирование производства, экспорта и импорта табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства введено в России с 1 марта 2024 года.