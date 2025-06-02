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Росалкогольтабакконтроль в 2024 году изъял 10,5 млн литров нелегальной продукции

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Росалкогольтабакконтроль в 2024 году изъял 10,5 млн литров нелегальной продукции, ее потребление снижается, заявил замруководителя службы Юрий Васильченко на пленарной сессии "Рынок без контрафакта: реальность или иллюзия" в рамках Недели российского ритейла в понедельник.

"В прошлом году во взаимодействии с правоохранительными органами было изъято 10,5 млн литров нелегальной продукции", - сказал он, сообщив, что в 2023 году этот показатель был равен 13,5 млн литров.

"Что касается оценки рынка нелегальной продукции, то мы здесь видим из года в год сокращение среднедушевого потребления нелегального алкоголя. Если сравнить с 2018 годом, то сегодня мы фиксируем, по нашим данным, сокращение в два раза, и сейчас оно составляет 1,5 литра (в пересчете на этанол - ИФ), - сообщил Васильченко. - Это говорит о том, что за счет выпадающего сектора нелегальной продукции идет пропорциональное увеличение доли легальной продукции. То есть идет постепенная легализация теневого сектора".

По его словам, помимо нелегальной алкогольной продукции, было изъято 253 единицы технологического оборудования, которое использовалось для ее производства.

Как отметил Васильченко, правительство принимает достаточно много усилий для поддержания легального сбалансированного алкогольного рынка.

"Служба придерживается мнения, что ввод резкого ограничения на розничную продажу алкогольной продукции через сокращение точек легальных продаж даст обратный эффект. Мы придерживаемся сбалансированной позиции", - сказал он.

Напомнив, что Росалкогольтабакконтроль второй год занимается регулированием рынка табака (до этого служба называлась Росалкогольрегулирование), Васильченко сообщил, что в прошлом году с 12 объектов изъята 71 единица основного технологического оборудования, которое использовалось в нелегальном производстве, вывезено 950 тонн табачных изделий и никотинсодержащей продукции.

По его словам, сейчас табачный рынок составляет порядка 400 тыс. участников, лицензии на производство, экспорт и импорт табака имеют 256 лицензиатов.

"Что касается механизмов регулирования, то сейчас на законодательном уровне прорабатывается вопрос лицензирования оптово-розничной торговли, определения дополнительных полномочий субъектов по контролю и надзору в этой сфере деятельности", - заявил замруководителя Росалкогольтабакконтроля.

Юрий Васильченко Росалкогольтабакконтроль
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