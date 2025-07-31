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ВТБ пересмотрит стратегию интеграции БМ-банка из-за решения лондонского суда

ВТБ пересмотрит стратегию интеграции БМ-банка из-за решения лондонского суда
Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - ВТБ пересмотрит стратегию действий в отношении БМ-банка из-за недавнего решения лондонского суда по субординированным еврооблигациям присоединенного банка ФК "Открытие" (БФКО), сообщил журналистам первый зампред правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Очень важным событием в судьбе БМ-банка явилось присоединение сдутого банка "Открытие" в январские праздники", - сказал он.

Пьянов отметил, что ключевым является последнее судебное решение по спору, инициированному держателями субординированных облигаций "Открытия", списанных после санации банка.

"Это действие, не связанное с нашей историей, оно связано с прошлым БФКО. Так вот, БМ-банк - правопреемник БФКО - проиграл этот суд в Лондоне. И это событие заставляет нас сейчас разрабатывать модифицированную "дорожную карту" по судьбе БМ-банка. То есть в том виде, в котором мы планировали - просто фронтальное присоединение БМ-банка к ВТБ осенью 2026 года - оно в такой неизменной форме не состоится", - заявил Пьянов.

Он объяснил, что у БМ-банка нет зарубежной инфраструктуры, куда могли бы прийти победившие в Лондонском суде держатели субординированных бондов, а у ВТБ есть. "Мы должны обезопасить в новом сценарии судьбы БМ-банка заражение этим судебным иском структур самого ВТБ", - отметил первый зампред.

Пересмотр стратегии по БМ-банку может касаться не только срока его присоединения. "Поскольку события по проигранному суду недавние, мы сейчас анализируем с юристами и с международными консультантами все последствия этого решения. Возможно, корректировка будет не в сроке", - сказал Пьянов, не ответив на вопрос, откажется ли ВТБ вообще от присоединения БМ-банка.

Ранее сообщалось, что в Лондонский суд собирались обратиться держатели субординированных облигаций Номос-банка (впоследствии стал частью "Открытия"). Речь идет о выпуске облигаций 2012 года на $500 млн с погашением в 2019 году. Они были списаны из-за финансового оздоровления "Открытия".

Держателям субординированных облигаций еще одного санированного банка - "Уралсиба" - ранее в Лондонском суде тоже удалось добиться выплат по списанным бумагам.

ВТБ в конце 2024 года поменял срок присоединения БМ-банка из-за повышения антициклической надбавки. Предполагалось, что "Открытие" и Саровбизнесбанк присоединятся к БМ-банку в январе 2025 года. На следующем этапе (в мае 2025 года) объединенный БМ-банк должен был присоединиться к ВТБ и досрочно выйти из санации, хотя изначально ожидалось, что финансовое оздоровление БМ-банка завершится в 2026 году.

БМ-банк ВТБ Дмитрий Пьянов Открытие Саровбизнесбанк Уралсиб
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