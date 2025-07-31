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Сбер надеется на разъяснение кабмином условий использования средств ФНБ по проекту ВСМ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк для оптимизации финансовых расходов в рамках финансирования проекта строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург" хотел бы получить разъяснения правительства по условиям и целям использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

"Мы предполагаем, что правительство РФ разъяснит банкам, через которые предоставляются средства ФНБ в проект, при каких условиях и на какие цели внутри проекта их можно использовать уже сейчас, когда еще не полностью готова проектная документация на все этапы. Цель - оптимизировать финансовые расходы в рамках проекта ВСМ", - сообщил Ведяхин, слова которого распространила пресс-служба банка.

"Важно отметить, что требования к использованию средств ФНБ жестче, чем к использованию других источников средств, при этом данные средства предоставлены на льготных условиях, затраты на их обслуживание существенно дешевле, чем по обычным кредитам банков и займам НПФ", - отметил первый зампред Сбера.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству при участии Сбербанка проработать вопрос использования в первоочередном порядке по проекту ВСМ средств ФНБ в объеме 300 млрд рублей "для финансирования данного проекта с целью минимизации процентной нагрузки для концессионера". Глава государства поручил представить доклад до 1 октября 2025 года.

Александр Ведяхин ВСМ Сбер Сбербанк ФНБ
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