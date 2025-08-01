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Минтранс сохраняет прогноз перевозок российских авиакомпаний на уровне прошлого года

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Минтранс на данный момент сохраняет прогноз пассажиропотока российских авиакомпаний в 2025 году на уровне прошлогоднего показателя 111,7 млн человек, сообщил замглавы ведомства Владимир Потешкин.

"В районе этой цифры мы и рассчитываем (остаться - ИФ). То есть смотрите: август у нас - пиковая нагрузка, к которой мы, собственно, подготовились. Флот у нас "на крыле" - максимально который есть на сегодняшний день. С учетом того, что практически все рейсы летают полные, мы, безусловно, должны выйти (на показатель 111,7 млн пассажиров- ИФ)", - сказал Потешкин.

"Плюс у нас еще сентябрь и середина октября - это месяцы, когда люди активно передвигаются", - добавил он.

В I полугодии 2025 года общий трафик авиакомпаний составил 50,8 млн человек, что на 0,8% меньше, чем годом ранее. На внутренних линиях он сократился на 1,7%, до 38,1 млн, на международных - вырос на 2,2%, до 12,7 млн человек.

По прогнозу Росавиации, в 2025 году общий пассажиропоток может сократиться почти на 2%, до 109,7 млн пассажиров. Как пояснял руководитель ведомства Дмитрий Ядров, речь идет "о минимальной планке, которую мы должны обеспечить". Потенциал роста перевозок, отмечал он, - в развитии механизма "мокрого" лизинга самолетов. Бывший руководитель Минтранса Роман Старовойт заявлял о целях удержать пассажиропоток на уровне 2024 года.

Минтранс Роман Старовойт Росавиация Дмитрий Ядров Владимир Потешкин
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