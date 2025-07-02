Российские авиакомпании за полгода перевезли почти 50 млн пассажиров

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российские авиакомпании за I полугодие 2025 года перевезли почти 50 млн пассажиров, заявил глава Минтранса Роман Старовойт на совещании президента Владимира Путина с правительством.

"За первую половину года уже перевезено почти 50 млн пассажиров", - сказал министр.

По данным Росавиации, в январе-июне 2024 года пассажиропоток авиакомпаний составил более 51,1 млн человек.

Общий трафик в январе-мае текущего года сократился на 0,2%, до 40,4 млн человек, сообщалось со ссылкой на данные Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Внутри России показатель упал на 1,3%, до 30,05 млн человек, в том числе на межрегиональных линиях - на 1,35%, на местных - на 1,01%. На международных линиях трафик вырос на 3,3%, до 10,34 млн пассажиров. При этом рост зафиксирован только в сегменте перевозок в дальнее зарубежье (+10%), а в страны СНГ перевозки упали почти на 7%.

По прогнозу Росавиации, по итогам 2025 года пассажиропоток российских авиакомпаний может сократиться почти на 2%, до 109,7 млн пассажиров.