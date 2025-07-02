Поиск

Российские авиакомпании за полгода перевезли почти 50 млн пассажиров

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российские авиакомпании за I полугодие 2025 года перевезли почти 50 млн пассажиров, заявил глава Минтранса Роман Старовойт на совещании президента Владимира Путина с правительством.

"За первую половину года уже перевезено почти 50 млн пассажиров", - сказал министр.

По данным Росавиации, в январе-июне 2024 года пассажиропоток авиакомпаний составил более 51,1 млн человек.

Общий трафик в январе-мае текущего года сократился на 0,2%, до 40,4 млн человек, сообщалось со ссылкой на данные Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Внутри России показатель упал на 1,3%, до 30,05 млн человек, в том числе на межрегиональных линиях - на 1,35%, на местных - на 1,01%. На международных линиях трафик вырос на 3,3%, до 10,34 млн пассажиров. При этом рост зафиксирован только в сегменте перевозок в дальнее зарубежье (+10%), а в страны СНГ перевозки упали почти на 7%.

По прогнозу Росавиации, по итогам 2025 года пассажиропоток российских авиакомпаний может сократиться почти на 2%, до 109,7 млн пассажиров.

Минтранс Роман Старовойт правительство АЭВТ Росавиация Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Набиуллина назвала рост "экономики впечатлений" долгосрочным трендом

Что произошло за день: среда, 2 июля

В Екатеринбурге арестован восьмой фигурант дела об убийствах прошлых лет

Армения временно запретила импорт эскимо "Коровка из Кореновки"

Армения временно запретила импорт эскимо "Коровка из Кореновки"

Сальдированный убыток угольных компаний в январе-апреле составил 128,6 млрд рублей

МИД РФ рекомендовал учитывать обстановку в Азербайджане перед поездкой в страну

Росстат отметил подорожание моркови за неделю на 2,5%

В России цены производителей на бензин в мае подскочили на 10,5%

Инфляция в России

Набиуллина высказалась против попыток поменять недостигнутую цель по инфляции

Посольство России в Азербайджане сообщило о жалобах россиян на применение к ним силы

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России85 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана411 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6649 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе431 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });