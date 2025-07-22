Трафик российских авиакомпаний на зарубежных линиях в I полугодии вырос на 2%

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - РПассажиропоток российских авиакомпаний на международных линиях в январе-июне 2025 года увеличился на 2,2% в годовом измерении, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров журналистам на церемонии запуска обновленного пункта пропуска через госграницу в аэропорту "Кольцово" (Екатеринбург).

В абсолютном выражении, по его словам, показатель достиг 12,7 млн человек.

Ядров отметил, что у России налажено прямое авиасообщение с 37 государствами. Только российские авиакомпании летают в 24 страны. "В 2024 году мы открыли три страны и планируем маршруты, направления по международке увеличивать", - добавил он.

Общий трафик авиакомпаний за I полугодие составил почти 50 млн пассажиров, сообщал в начале июля Минтранс. По статистике Росавиации, годом ранее показатель был выше - 51,1 млн человек.

В январе-мае текущего года пассажиропоток авиакомпаний сократился г/г на 0,2%, до 40,4 млн человек, сообщалось со ссылкой на данные Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Внутри России показатель упал на 1,3%, до 30,05 млн человек, на международных линиях - вырос на 3,3%, до 10,34 млн пассажиров. При этом рост был зафиксирован только в сегменте перевозок в дальнее зарубежье (+10%), а в страны СНГ перевозки упали почти на 7%, отмечали в АЭВТ.

По прогнозу Росавиации, в 2025 году пассажиропоток российских авиакомпаний может сократиться почти на 2%, до 109,7 млн пассажиров.