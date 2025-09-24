Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2025 году снизится на 1,9%

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2025 году составит 109,6 млн человек, что на 1,9% меньше, чем годом ранее, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом макропрогноза Минэкономразвития на 2025-2028 годы.

Совокупный пассажирооборот оценивается в 280,9 млрд пассажиро-километров (пкм; -1,9%).

Восстановление показателей авиатранспорта в полной мере сдерживается сложной геополитической обстановкой, ограничениями полетов в южные аэропорты страны, а также по поставкам авиазапчастей, ремонту и страхованию иностранных самолетов, отмечается в макропрогнозе.

В долгосрочной перспективе, как ожидается, авиаперевозки будут расти. Так, в 2028 году в базовом варианте прогноза они увеличатся до 126,7 млн пассажиров (+13,5% к уровню 2024 года), в консервативном - до 118,5 млн (+6,1%). Пассажирооборот может составить от 296,9 млрд пкм (+3,7%) до 332,6 млрд пкм (+16,2%).

За январь-июль 2025 года пассажиропоток авиакомпаний снизился на 1,7%, до 62,1 млн человек, сообщала Росавиация. Перевозки внутри РФ упали на 2,6%, до 46,8 млн человек, на международных линиях - выросли на 1%, до 15,2 млн. Пассажирооборот снизился на 0,6%, до 160,8 млрд пкм.

По прогнозу Росавиации, в 2025 году перевозки всех авиакомпаний России могут сократиться на 1,8%, до 109,7 млн пассажиров. Как пояснял руководитель ведомства Дмитрий Ядров, речь идет "о минимальной планке, которую мы должны обеспечить". В Минтрансе рассчитывают на сохранении прошлогоднего объема - 111,7 млн. В "Аэрофлоте" ожидают небольшого снижения трафика российских авиакомпаний и заметного увеличения иностранных - на 10-20%.