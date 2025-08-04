Минэнерго назвало стабильной ситуацию на российском рынке нефтепродуктов

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Минэнерго России отмечает стабильную ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов.

Ведомство совместно с Федеральной антимонопольной службой и нефтяными компаниями осуществляет постоянный мониторинг и контроль ценовой динамики, что позволяет поддерживать баланс спроса и предложения, заявила пресс-служба Минэнерго.

"Рынок нефтепродуктов сохраняет профицитный баланс, полностью обеспечивая потребности экономики. Сезонное увеличение спроса в летний период, характерное для рыночных условий, учитывается в текущей ценовой политике", - говорится в сообщении.

"В целях стабилизации ситуации нефтяные компании сократили экспортные поставки, перенаправив дополнительные объемы топлива на внутренний рынок. Это способствует увеличению предложения на биржевых торгах в июле и августе. Одновременно обеспечивается прозрачность ценообразования, что минимизирует риски необоснованного роста цен", - подчеркивает Минэнерго.

ФАС 4 августа сообщила, что рассматривает вопрос повышения минимального объема продаж бензина на бирже до 17% от производства. Эта мера поспособствует обеспечению прозрачности ценообразования и минимизации рисков необоснованного роста цен. Также ФАС анализирует цены около 12 тысяч заправок, куда входят как АЗС вертикально-интегрированных компаний, так и независимых. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ведомство принимает меры.

В середине июля сообщалось, что ФАС, Минэнерго, "Петербургская биржа" и заинтересованные нефтяные компании проработают предложения о повышении норматива продаж бензина с текущих 15% до 17% от объема производства. Такое поручение регуляторы и нефтекомпании получили от вице-премьера Александра Новака.

Биржевые цены на бензины 4 августа вышли на очередные рекордные показатели.

По данным Росстата, цены на бензин на заправках к 28 июля по сравнению с началом года выросли на 4,61%, тогда как общая инфляция за этот период составила 4,51%.