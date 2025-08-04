ФАС может повысить норматив биржевых продаж бензина до 17%

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба рассматривает вопрос повышения минимального объема продаж бензина на бирже до 17% от производства. Эта мера поспособствует обеспечению прозрачности ценообразования и минимизации рисков необоснованного роста цен, считает ведомство.

Также ФАС анализирует цены около 12 тысяч заправок, куда входят как АЗС вертикально-интегрированных компаний, так и независимых. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ведомство принимает меры.

"Так, ФАС России возбудила дело в отношении ООО "Газпром ГНП продажи" - в мае-июне 2025 года компания снизила объемы продаж бензинов на бирже: АИ-92 на 74%, АИ-95 - на 50%. Также на данный момент в территориальных органах рассматривается четыре антимонопольных дела за необоснованное повышение цен на АЗС", - сообщила служба.

В середине июля сообщалось, что ФАС, Минэнерго, "Петербургская биржа" и заинтересованные нефтяные компании проработают предложения о повышении норматива продаж бензина с текущих 15% до 17% от объема производства. Такое поручение регуляторы и нефтекомпании получили от вице-премьера Александра Новака.

Биржевые цены на бензины 4 августа вышли на очередные рекордные показатели.

1 августа в Минэнерго отметили, что в последнее время наблюдается рост цен на бензин на АЗС России, однако его темпы остаются в пределах общего инфляционного фона, а также принятых решений в акцизной политике. По данным Росстата, цены на бензин на заправках к 28 июля по сравнению с началом года выросли на 4,61%, тогда как общая инфляция за этот период составила 4,51%.

В Минэнерго постоянно подчеркивают, что ситуация на внутреннем топливном рынке остается контролируемой, а колебания цен носят сезонный характер. Запасы летом 2025 года находятся на уровне, близком к историческим максимумам, отрасль полностью готова к сезонному увеличению спроса на нефтепродукты, отмечали в ведомстве.