Биржевые цены на 95-й бензин обновили исторический максимум

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Стоимость Аи-95 на Петербургской бирже по итогам торгов в понедельник обновила исторический максимум, свидетельствуют данные площадки.

Рекордная цена достигнута как по европейскому территориальному индексу - 77 001 руб./т (предыдущий максимум был установлен 7 сентября 2023 года - 76 876 руб./т), так и по национальному индексу, отражающему средневзвешенную стоимость на всех крупных НПЗ России, - 76 846 руб./т (предыдущий максимум был установлен 8 сентября 2023 года - 76 068 руб./т).

Стоимость 92-го бензина по итогам торгов в понедельник по национальному индексу достигла 67 145 руб./т, по европейскому территориальному - 66 642 руб./т, что является локальным максимумом 2024 года и выше отсечки по демпферу. Историческая максимальная биржевая цена на Аи-92 была зафиксирована также в сентябре 2023-го и составляет около 70,5 тыс. руб./т.

Согласно действующему Налоговому кодексу, если оптовые цены на топливо в России слишком сильно растут и в среднем за месяц отклоняются от установленных индикативных цен (60450 руб./т по бензину, 57200 руб./т по ДТ в 2025 г.) - более чем на 10% по бензинам и 20% по дизтопливу, то демпфер за этот месяц не выплачивается. Нефтяники перестанут получать демпфер, если по европейскому территориальному индексу Петербургской биржи средняя цена по 92-му бензину составит 66495 руб./т, по дизтопливу - 68640 руб. за тонну.

Как сообщалось, 28 июля правительство РФ ввело до 31 августа запрет на экспорт бензина для компаний-производителей. "Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ", - говорилось в сообщении правительства. Ранее, в начале марта, правительство продлило до 31 августа запрет на экспорт бензина для непроизводителей.

В Минэнерго постоянно подчеркивают, что ситуация на внутреннем топливном рынке остается контролируемой, а колебания цен носят сезонный характер. Запасы летом 2025 года находятся на уровне, близком к историческим максимумам, отрасль полностью готова к сезонному увеличению спроса на нефтепродукты, говорили в ведомстве.

При этом в министерстве отмечают, что на АЗС России наблюдается рост цен на бензин, однако "его темпы остаются в пределах общего инфляционного фона, а также принятых решений в акцизной политике".

Согласно данным Росстата, опубликованным в прошлую среду, цены на бензин на российских заправках к 28 июля по сравнению с началом года выросли на 4,61%, тогда как общая инфляция за этот период составила 4,51%.