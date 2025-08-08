Биржевые цены на бензин стремятся к новым рекордам

Со введения полного запрета на экспорт бензина 29 июля биржевые цены прибавили 6-7%

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - На "Петербургской бирже" цены на бензин проигнорировали введение полного запрета на его экспорт в конце июля и продолжают расти, стремясь к новым рекордам, свидетельствуют данные площадки.

Непрерывный рост цен фиксировался в каждую торговую сессию уходящей недели, по итогам которой Аи-92 подорожал к прошлой пятнице чуть более чем на 4%, до 69 137 рублей за тонну, Аи-95 - чуть более чем на 5%, до 79 904 рублей за тонну (данные приведены по национальному индексу, отражающему средневзвешенную стоимость на всех крупных НПЗ России).

Относительно 29 июля, когда полный запрет на экспорт бензина уже вступил в силу, 92-й бензин подорожал на бирже на 6%, 95-й - на 7,2%.

Биржевые цены на Аи-95 день за днем продолжают обновлять исторический максимум, на Аи-92 приближаются к нему: до абсолютного рекорда сентября 2023 года остается около 1,2 тысячи рублей.

Стоимость 92-го бензина по европейскому территориальному индексу, который учитывается в формуле расчета топливного демпфера, достигла по итогам торгов в пятницу 68 599 рублей за тонну. На пятницу его средняя цена на бирже в августе составляет 67 395 рублей за тонну. При этом отсечка, при которой нефтяники потеряют выплаты по демпферу за бензин, составляет 66 495 рублей за тонну.

Рост биржевых цен на бензины начался со второй половины июня, к концу июля цена Аи-95 побила рекорды, а стоимость Аи-92 преодолела отсечку демпфера, после которой нефтяники не получают выплаты из бюджета.

В итоге правительство ввело запрет на экспорт бензинов для компаний-производителей до 31 августа, прежде такой запрет действовал для непроизводителей. Однако, повышение цен на бензины на бирже продолжилось, что нашло отражение в увеличении темпов роста цен и на заправках - согласно данным Росстата, уже вторую неделю подряд рост стоимости бензинов на АЗС превышает показатель общей инфляции.

На этой неделе источники "Интерфакса" сообщили, что Минэнерго и Минфин подготовят изменения в НК о повышении отсечки обнуления для топливного демпфера (скорее всего, по бензинам рост составит с нынешних 10% до 15%, а по дизтопливу - с 20% до 25%). Собеседники агентства предполагают, что изменения в топливном демпфере могут быть оформлены "задним числом" - с начала августа, чтобы нефтяники смогли получить выплаты за этот месяц.

Минэнерго 8 августа опубликовало комментарий в связи наблюдаемым повышенным спросом на бирже на бензин. Ведомство отметило, что выпадающие объемы производства бензина из-за незапланированных ремонтных работ на НПЗ будут в ближайшие дни компенсированы, восстановительные работы на заводах ведутся ускоренными темпами, вводятся резервные установки первичной и вторичной переработки, увеличивается объем первичной переработки нефти и выпуск топлива на ряде НПЗ.

Ведомство подчеркивает, что в условиях запрета экспорта бензина весь дополнительный объем предложения топлива будет направлен на внутренний рынок во все каналы реализации, в приоритете - биржевые продажи и реализация мелким оптом "в рынок".

"Для стабилизации ценовой ситуации на бирже Минэнерго России призывает всех участников рынка вернуться в режим регулярности и равномерности реализации и приобретения автомобильного бензина на всех доступных биржевых базисах", - говорится в заявлении.

В Минэнерго постоянно подчеркивают, что ситуация на внутреннем топливном рынке остается контролируемой, нефтепродуктов в стране достаточно, а колебания цен на них носят сезонный характер.