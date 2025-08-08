Поиск

Биржевые цены на бензин стремятся к новым рекордам

Со введения полного запрета на экспорт бензина 29 июля биржевые цены прибавили 6-7%

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - На "Петербургской бирже" цены на бензин проигнорировали введение полного запрета на его экспорт в конце июля и продолжают расти, стремясь к новым рекордам, свидетельствуют данные площадки.

ЭкономикаБиржевые цены на Аи-95 выросли на 3,98%, на Аи-92 - на 2,97% за неделюЧитать подробнее

Непрерывный рост цен фиксировался в каждую торговую сессию уходящей недели, по итогам которой Аи-92 подорожал к прошлой пятнице чуть более чем на 4%, до 69 137 рублей за тонну, Аи-95 - чуть более чем на 5%, до 79 904 рублей за тонну (данные приведены по национальному индексу, отражающему средневзвешенную стоимость на всех крупных НПЗ России).

Относительно 29 июля, когда полный запрет на экспорт бензина уже вступил в силу, 92-й бензин подорожал на бирже на 6%, 95-й - на 7,2%.

Биржевые цены на Аи-95 день за днем продолжают обновлять исторический максимум, на Аи-92 приближаются к нему: до абсолютного рекорда сентября 2023 года остается около 1,2 тысячи рублей.

Стоимость 92-го бензина по европейскому территориальному индексу, который учитывается в формуле расчета топливного демпфера, достигла по итогам торгов в пятницу 68 599 рублей за тонну. На пятницу его средняя цена на бирже в августе составляет 67 395 рублей за тонну. При этом отсечка, при которой нефтяники потеряют выплаты по демпферу за бензин, составляет 66 495 рублей за тонну.

Рост биржевых цен на бензины начался со второй половины июня, к концу июля цена Аи-95 побила рекорды, а стоимость Аи-92 преодолела отсечку демпфера, после которой нефтяники не получают выплаты из бюджета.

В итоге правительство ввело запрет на экспорт бензинов для компаний-производителей до 31 августа, прежде такой запрет действовал для непроизводителей. Однако, повышение цен на бензины на бирже продолжилось, что нашло отражение в увеличении темпов роста цен и на заправках - согласно данным Росстата, уже вторую неделю подряд рост стоимости бензинов на АЗС превышает показатель общей инфляции.

На этой неделе источники "Интерфакса" сообщили, что Минэнерго и Минфин подготовят изменения в НК о повышении отсечки обнуления для топливного демпфера (скорее всего, по бензинам рост составит с нынешних 10% до 15%, а по дизтопливу - с 20% до 25%). Собеседники агентства предполагают, что изменения в топливном демпфере могут быть оформлены "задним числом" - с начала августа, чтобы нефтяники смогли получить выплаты за этот месяц.

Минэнерго 8 августа опубликовало комментарий в связи наблюдаемым повышенным спросом на бирже на бензин. Ведомство отметило, что выпадающие объемы производства бензина из-за незапланированных ремонтных работ на НПЗ будут в ближайшие дни компенсированы, восстановительные работы на заводах ведутся ускоренными темпами, вводятся резервные установки первичной и вторичной переработки, увеличивается объем первичной переработки нефти и выпуск топлива на ряде НПЗ.

Ведомство подчеркивает, что в условиях запрета экспорта бензина весь дополнительный объем предложения топлива будет направлен на внутренний рынок во все каналы реализации, в приоритете - биржевые продажи и реализация мелким оптом "в рынок".

"Для стабилизации ценовой ситуации на бирже Минэнерго России призывает всех участников рынка вернуться в режим регулярности и равномерности реализации и приобретения автомобильного бензина на всех доступных биржевых базисах", - говорится в заявлении.

В Минэнерго постоянно подчеркивают, что ситуация на внутреннем топливном рынке остается контролируемой, нефтепродуктов в стране достаточно, а колебания цен на них носят сезонный характер.

Аи-92 Аи-95 Минфин Минэнерго Росстат Петербургская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минпромторг РФ планирует добавить 10 млрд руб. на льготные автокредиты в 2025 г.

Минпромторг РФ планирует добавить 10 млрд руб. на льготные автокредиты в 2025 г.

Золото подорожало до рекордных $3534 за унцию

Золото подорожало до рекордных $3534 за унцию

В Минэнерго обещали компенсировать выпадающие объемы бензина из-за неплановых ремонтов НПЗ

В Минэнерго обещали компенсировать выпадающие объемы бензина из-за неплановых ремонтов НПЗ

Долги по бюджетным кредитам более чем на 29 млрд руб. могут списать еще 12 регионам

ВТБ продал пятизвездочный отель в Сочи за 10 млрд рублей

ВТБ продал пятизвездочный отель в Сочи за 10 млрд рублей

Нефть дешевеет и завершает неделю максимальным снижением с конца июня

"Газпром" назвал отзыв лицензии "Молдовагаза" завершением разрушения бизнеса

ЦБ усмотрел в снижении финансовых потоков в июле признак торможения экономической активности

ЦБ усмотрел в снижении финансовых потоков в июле признак торможения экономической активности

Сербия планирует строительство крупнейшей ВЭС мощностью 923 МВт

Эксперимент по маркировке автокомпонентов предложили расширить на колеса и тормозные диски

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6911 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2340 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе444 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });