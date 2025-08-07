Мосгорсуд признал законным арест главреда Baza Трифонова по делу о взятках

Глеб Трифонов Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Московский городской суд отклонил жалобу защиты на арест главного редактора телеграм-канала Baza Глеба Трифонова, обвиняемого по делу о взятках полицейским, передает корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Замоскворецкого суда Москвы от 23 июля 2025 года, которым в отношении Трифонова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 20 сентября 2025 года, оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - огласил решение судья.

Защита просила суд избрать Трифонову меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

"На наш взгляд суд первой инстанции не дал оценку доводам стороны защиты, что Трифонов (...) вполне может находиться в иных условиях, не только в условиях СИЗО, чтобы следствие продолжалось дальше. Мы предлагали залог в размере трех миллионов рублей, полагаем эту сумму достаточной", - сказал адвокат Алексей Михальчик.

По его словам, деньги готова внести мать Трифонова.

Журналисту предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Он принял участие в заседании по видеоконференцсвязи.

Трифонов и продюсер Baza Татьяна Лукьянова были задержаны в конце минувшего июля. Как сообщал адвокат журналиста, следствие вменяет журналисту три эпизода дачи взятки, сумма которой не превысила 150 тыс. рублей. По версии следствия, Трифонов и Лукьянова передавали деньги должностным лицам за покупку информации. Вину в преступлении главред Baza не признал.

В рамках этого дела в Красноярском и Краснодарском краях, а также Белгородской области были задержаны трое сотрудников полиции.

В отношении них было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). В настоящее время полицейские также арестованы.