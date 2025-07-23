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Суд арестовал продюсера телеграм-канала Baza по делу о взятках полицейским

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд арестовал до 20 сентября продюсера телеграм-канала Baza Татьяну Лукьянову, обвиняемую во взятках полицейским за покупку информации, сообщил "Интерфаксу" ее адвокат Егор Филин.

"Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 27 суток", - сказал адвокат.

Лукьяновой предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Вину в преступлении она не признает.

Филин добавил, что защита обжалует это решение.

Ранее в среду суд отправил главреда издания Глеба Трифонова под арест до 20 сентября. Как сообщал его адвокат, речь идет о трех эпизодах дачи взятки, сумма которой не превысила 150 тыс. рублей.

Трифонов и Лукьянова были задержаны в Москве накануне и доставлены в столичный СК для допроса.

В рамках этого дела, сообщали в ведомстве, "на территории Красноярского и Краснодарского краев, а также Белгородской области задержаны трое сотрудников полиции, которые будут доставлены в столичный регион для проведения следственных действий".

"В ходе проведения обысков обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации, имеющие существенное значение для расследования", - добавили в СКР.

Ранее во вторник там сообщили о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ) и проведении обысков в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области.

Следствием выявлены факты незаконной передачи информации ограниченного доступа, которая впоследствии публиковалась на одном из телеграм-каналов, заявили в СКР.

Позже официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила журналистам о задержании нескольких сотрудников территориальных подразделений министерства в рамках расследования уголовного дела о передаче служебной информации третьим лицам, не уточнив числа, имен задержанных и их должностей.

По словам Волк, задержанные сотрудники из УМВД России по Белгородской области, ГУ МВД России по Краснодарскому и Красноярскому краям "предоставляли третьим лицам информацию, ставшую им известной в рамках исполнения служебных обязанностей". "При этом указанные сведения в дальнейшем получали публичное распространение", - сказала Волк.

Baza МВД РФ Замоскворецкий суд Москвы
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