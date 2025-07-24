По делу о получении взяток от главреда Baza арестованы трое полицейских

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 20 сентября трех полицейских, обвиняемых в получении взяток от главреда Baza Глеба Трифонова, сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ковалева Сергея, Аблаева Александра и Селиванова Александра на 1 месяц 27 суток ", - сообщили в пресс-службе.

Им вменяют превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК) и получение взятки (ч. 3 ст. 290 УК).

В суде стало известно, что как минимум один из полицейских признал вину.

Трифонов и продюсер Baza Татьяна Лукьянова были арестованы 23 июля по обвинению в даче взяток. Как говорил адвокат Трифонова, речь идет о трех эпизодах дачи взятки, сумма которой не превысила 150 тысяч рублей, которые его клиент, по версии следствия, передавал должностным лицам за покупку информации.

В СК 22 июля сообщили, что по этому делу в Красноярском и Краснодарском краях, а также Белгородской области были задержаны трое сотрудников полиции.