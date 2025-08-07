Поиск

Три человека погибли при столкновении легковушки с тепловозом в Курской области

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Дорожная авария на железнодорожном переезде в четверг унесла жизни трех человек в Курчатовском районе Курской области, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По предварительной информации полиции, на 2-м километре автодороги "Курск-Льгов-Рыльск-Америя" автомобиль Lada Granta столкнулся с тепловозом на нерегулируемом железнодорожном переезде.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля 2001 года рождения и двое его пассажиров 2002 и 2003 годов рождения скончались на месте от полученных травм. Еще один пассажир 1998 года рождения пострадал и был госпитализирован, информирует пресс-служба УМВД.

Курская область МВД РФ
Итальянского дипломата вызвали в МИД РФ из-за антироссийской кампании в СМИ

Путин заявил, что может встретиться с Зеленским, но для этого должны быть созданы условия

В Думу внесли поправки о запрете строить многоквартирные дома при нехватке инфраструктуры

Число туристов из РФ, выезжающих за рубеж, выросло в I полугодии почти на 16%

От отравления купленным на рынке в "Сириусе" алкоголем погибли не менее 10 человек

Рособрнадзор проработает возможность тестовой сдачи ОГЭ и ЕГЭ для всех желающих

Мосгорсуд признал законным арест главреда Baza Трифонова по делу о взятках

Бывший губернатор Челябинской области Дубровский объявлен в розыск

Ушаков подтвердил возможность встречи Путина и Трампа на следующей неделе

В Кремле заявили, что встреча президентов США, России и Украины конкретно не обсуждалась

