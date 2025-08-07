Три человека погибли при столкновении легковушки с тепловозом в Курской области

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Дорожная авария на железнодорожном переезде в четверг унесла жизни трех человек в Курчатовском районе Курской области, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По предварительной информации полиции, на 2-м километре автодороги "Курск-Льгов-Рыльск-Америя" автомобиль Lada Granta столкнулся с тепловозом на нерегулируемом железнодорожном переезде.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля 2001 года рождения и двое его пассажиров 2002 и 2003 годов рождения скончались на месте от полученных травм. Еще один пассажир 1998 года рождения пострадал и был госпитализирован, информирует пресс-служба УМВД.