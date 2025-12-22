Сменился директор Центра имени Гамалеи

Денис Логунов Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Академик РАН Денис Логунов назначен директором Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом сообщат пресс-служба Минздрава.

"С 22 декабря на должность директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Гамалеи Минздрава России назначается Денис Юрьевич Логунов", - сказал Мурашко на встрече с руководством центра.

Министр поблагодарил академика Александра Гинцбурга за многолетний вклад в развитие отечественной науки и борьбу с инфекционными угрозами. Гинцбург, который ранее был директором центра, продолжит работу в должности научного руководителя НИЦЭМ имени Гамалеи.