Экс-глава Ростовского облсуда Елена Золотарева получила 15 лет колонии

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Первомайский районный суд Краснодара вынес приговор бывшему председателю Ростовского областного суда Елене Золотаревой, а также ее заместителю, начальнику Судебного департамента и председателю районного суда Ростовской области, признав их виновными в совершении коррупционных преступлений, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

"Установлено, что в течение 2022 года Золотарева, являясь председателем Ростовского областного суда, получала взятки при посредничестве и соучастии других подсудимых", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при посредничестве начальника Судебного департамента области Андрея Рощевского она получила 5 млн рублей за изменение приговора с вынесением более мягкого наказания, через своего бывшего заместителя Татьяну Юрову - 10 млн рублей за отмену приговора и возвращение дела прокурору, а при посредничестве председателя районного суда Ростовской области Георгия Бондаренко Золотарева получила 400 тыс. рублей за оставление в силе решения суда первой инстанции об удовлетворении ходатайства о замене наказания.

Кроме того, Юрова и Золотарева совместно получили несколько взяток на общую сумму 6 млн рублей: 2 млн рублей за отмену решения суда первой инстанции и удовлетворение требований истца по договорам займа, 2 млн рублей за отказ в удовлетворении апелляционной жалобы по гражданскому делу о разделе имущества супругов, 1 млн рублей за оставление без изменения решения суда первой инстанции по делу о взыскании средств по договору займа и 1 млн рублей за отмену решения суда первой инстанции и удовлетворение заявленных требований к городской администрации Ростова-на-Дону о сохранении нежилого здания в реконструируемом состоянии.

Суд признал Золотареву виновной по ч. 6 ст. 290 - 4 эпизода, п. "а, в" ч. 5 ст. 290 - 2 эпизода и п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и приговорил ее к 15 годам колонии общего режима, со штрафом в размере 170 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, включая службу в судебных и правоохранительных органах, а также в органах местного самоуправления на 15 лет. Также Золотарева лишена почетного звания "Ветеран труда" и государственной награды.

Юрова признана виновной по ч. 6 ст. 290 - 2 эпизода, п. "а, в" ч. 5 ст. 290 - 2 эпизода (получение взятки) и ч. 4 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве) УК РФ. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет колонии общего режима, со штрафом 120 млн рублей, c лишением права занимать должности на государственной службе, включая службу в судебных и правоохранительных органах, а также в органах местного самоуправления, должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на 10 лет.

Бондаренко признали виновным по п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и назначили ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет в колонии общего режима, со штрафом 4 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, включая службу в судебных и правоохранительных органах, а также в органах местного самоуправления, должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на 4 года.

Рощевский признан виновным по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и приговорен к лишению свободы на срок 8 лет в колонии строгого режимам, со штрафом 50 млн рублей, с лишением права занимать определенные должности на государственной службе в судебной системе, в правоохранительных органах и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, на 5 лет. Он также лишен почетного звания "Ветеран труда" и классного чина юстиции - действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 3 класса.

Все деньги, полученные осужденными в качестве взяток, конфискованы судом в доход государства.

Ранее сообщалось, что обвинение в ходе судебного процесса требовало для бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой наказание в виде 20 лет лишения свободы и штрафа в размере 170 млн рублей.

Решением Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 26 мая 2023 года было удовлетворено ходатайство председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении Золотаревой по ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).