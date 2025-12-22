Краснов заявил о ведущей роли Верховного суда в укреплении доверия граждан к правосудию

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Верховного суда России Игорь Краснов обозначил приоритеты в работе судей и сотрудников аппарата Верховного суда, отметив укрепление доверия граждан к правосудию и эффективное функционирование всей судебной системы.

"Наш приоритет - это эффективное функционирование всей судебной системы, качественное рассмотрение дел, укрепление доверия граждан к правосудию. Под моим руководством Верховный суд РФ берет на себя одну из ведущих ролей в достижении этих целей", - сказал он на заседании президиума Верховного суда после утверждения плана работы на 2026 год.

Краснов отметил, что все судьи и работники судебного аппарата Верховного суда должны проявить максимум ответственности и дисциплины при исполнении своих обязанностей.

"Мы должны стремиться к формированию единообразной и понятной всем судебной практики, обеспечивая в первую очередь качество решений, на которые будут ориентироваться все нижестоящие суды", - сказал Краснов.