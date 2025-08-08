Суд прекратил производство по иску "Ильюшина" на 2,6 млрд руб. к страховым компаниям

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску ПАО "Авиационный комплекс им С.В. Ильюшина" к четырем страховым компаниям на сумму 2,6 млрд рублей, сказано в материалах судебной картотеки.

Решение принято в пятницу, материалы с подробностями не опубликованы (дело рассматривалось в закрытом режиме).

Иск был подан в октябре 2024 года. Ответчиками выступали ООО СК "НСГ", АО "СОГАЗ", САО "ВСК" и СПАО "Ингосстрах". В качестве третьих лиц были привлечены АО "РНПК", Минобороны, Минпромторг и АО "ОДК".

В определении суда, опубликованном в феврале этого года, говорилось, что "СОГАЗ" и "Ингосстрах" возражали против удовлетворения заявления. Истец в свою очередь ходатайствовал о переходе к рассмотрению дела в закрытом заседании "в целях неразглашения служебной тайны в области обороны", и ходатайство было удовлетворено.

Среди недавних публичных случаев, который затрагивает перечисленные выше предприятия авиапрома, была катастрофа с летным образцом военно-транспортного самолета Ил-112В, разработчиком которого является "Ильюшин" (входит в ПАО "ОАК" "Ростеха"). 17 августа 2021 года лайнер потерпел крушение при заходе на посадку во время тренировочного полета перед форумом "Армия" недалеко от аэродрома Кубинка в Подмосковье. Погибли все три члена экипажа.

По предварительной версии, которую приводили в ОАК, катастрофе предшествовало возгорание одного из двигателей Ил-112В. На самолете были установлены турбовинтовые ТВ7-117СТ, выпущенные АО "ОДК-Климов" (входит в "Ростех"). Аналогичными моторами оснащались и пассажирские Ил-114-300, которые также проходили испытания - после катастрофы с Ил-112В они были приостановлены для анализа обстоятельств.