ОАК подтвердила гибель экипажа Ил-112В

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Выживших в катастрофе военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье нет, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"Выражаем соболезнование родным и близким членов экипажа Николая Куимова, Дмитрия Комарова, Николая Хлудеева. ОАК окажет необходимую помощь семьям погибших", - сказали в корпорации.

Там подчеркнули, что в результате аварии жертв и разрушений на земле нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

Вице-премьер Юрий Борисов заявил журналистам во вторник, что смерть экипажа - большая трагедия. "Помню, жал руку Николаю Куимову в декабре прошлого года, когда он в Жуковском впервые поднял в воздух Ил-114-300. Были сложные погодные условия, но он справился. Это было 16 декабря, его день рождения, Николаю исполнилось 63 года. Смерть экипажа - большая потеря для всех нас", - сказал вице-премьер.

Он выразил соболезнования семьям, друзьям и коллегам экипажа Ил-112 В.

Опытный образец Ил-112В разбился во вторник в районе подмосковной Кубинки. Перед крушением произошло возгорание в правом двигателе самолета.