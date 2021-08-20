Испытательные полеты пассажирского Ил-114 приостановлены

Фото: Пресс-служба ГК "Ростех"/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Испытания пассажирского самолета Ил-114 приостановлены до выяснения причин крушения Ил-112В с аналогичным двигателем, сообщили журналистам в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

"Необходимо проанализировать детали и обстоятельства произошедшего с Ил-112В, включая анализ объективных данных с бортового самописца. Поэтому испытательные полеты опытного самолета Ил-114, оборудованного схожей силовой установкой, некоторое время не будут проводиться", - заявили в ОАК.

Ил-114-300 - модернизированная версия Ил-114-100, разработанного конструкторским бюро Ильюшина в 1980-х годах. Предназначен для перевозки до 70 пассажиров или до 7 тонн грузов на региональных авиалиниях. Первый полет обновленной машины состоялся в декабре 2020 года.

Ил-114, как и Ил-112В, оснащен турбовинтовыми двигателями семейства ТВ7-117СТ разработки АО "ОДК-Климов" (входит в Объединённую двигателестроительную корпорацию "Ростеха").

Как сообщал "Интерфакс", 17 августа 2021 года потерпел крушение единственный летный образец нового транспортника Ил-112В. Катастрофа произошла при заходе на посадку во время тренировочного полета недалеко от аэродрома Кубинка в Подмосковье. В результате погибли все три члена экипажа. По предварительной версии, катастрофе Ил-112 предшествовало возгорание правого двигателя.

За несколько дней до этого опытный экземпляр Ил-112В прилетел с воронежского завода в Подмосковье для участия в форуме "Армия-2021", который пройдет 22-28 августа в подмосковной Кубинке.