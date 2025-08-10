Аэропорты Владикавказа, Грозного, Магаса и Калуги временно не принимают и не отправляют рейсы

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса и Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметили представитель Росавиации.

Ранее в субботу вечером временные ограничения на полеты вводились в аэропорту Сочи. Они действовали в течение часа.