Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 90 украинских беспилотников

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что с 23:30 субботы до 07:00 воскресенья перехвачены и уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

По данным ведомства, 11 БПЛА нейтрализованы над Московским регионом, из них три летели на Москву.

В Минобороны РФ также заявили, что 37 беспилотников уничтожены и перехвачены над Брянской областью, 22 - над Курской, 11 - над Калужской, четыре - над Тульской, два - над Воронежской и по одному дрону сбито над Белгородской, Ростовской и Орловской областями.