До 29 возросло число жертв удара БПЛА по кафе и гостинице в Херсонской области

Пострадали не менее 60 человек

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Число жертв террористического акта в селе Хорлы Херсонской области возросло до 29, установлены личности 12 из них, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

"В результате террористического акта пострадали не менее 60 человек, на данный момент известно о гибели 29 человек, в том числе двух несовершеннолетних. В настоящее время в лечебных учреждениях находятся 15 пострадавших, трое из которых в тяжелом состоянии", - сказала Петренко журналистам в воскресенье.

По ее словам, к настоящему времени следователям удалось установить личности 12 погибших, для идентификации остальных жертв "назначены и проводятся генетические экспертизы".

Ранее в СКР сообщали о 27 погибших.

По данным следствия, в ночь на 1 января "была осуществлена массированная атака украинскими беспилотными летательными аппаратами, снаряженными боеприпасами, здания кафе и гостиничного комплекса в селе Хорлы". Ведомство расследует уголовное дело по ст. 205 УК РФ (теракт).

"В ходе первоначально проведенного осмотра места происшествия следствием обнаружены и изъяты фрагменты нескольких беспилотных летательных аппаратов. Устанавливаются их тип и место производства. Также следователи устанавливают мощность боеприпасов, которыми были оснащены БПЛА", - сказала Петренко.

Она отметила, что следствием назначено 70 судебных экспертиз, среди которых медицинские, генетические, взрывотехнические и пожарно-технические.

"Проводятся допросы потерпевших и свидетелей, работа с которыми будет завершена в течение двух дней", - сказала представитель СКР.

Она заявила, что "все представители вооруженных формирований Украины, причастные к акту терроризма, понесут заслуженное наказание".

