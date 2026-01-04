Четыре человека погибли в ДТП с 10 автомобилями в Татарстане

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Массовое ДТП с участием не менее 10 автомобилей произошло в Татарстане, погибли четыре человека, сообщает прокуратура республики в воскресенье.

По информации надзорного ведомства, столкновение автомобилей произошло в Чистопольском районе республики.

"По предварительным данным, 4 января в 10:03 (...) поступило сообщение о массовом ДТП с участием не менее 10 автомобилей, в том числе большегрузов, на платном участке автодороги Казань-Альметьевск (27 км участка Шали-Бавлы). Четыре человека погибли, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

По требованию надзорного ведомства возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Ход и результаты следствия - на контроле прокуратуры.

За уборку снега на данном участке дороги отвечает ООО СНП "Нефтегаз".

Ранее сообщалось об ухудшении погодных условий в Татарстане и ограничении движения автобусов и грузовиков по автодорогам республики.